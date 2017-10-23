Садык Шер-Нияз: Все, чем может похвастать Кыргызстан, это кинематограф

«Все, чем может похвастать Кыргызстан, это кинематограф. Ну или сначала демократия, а потом кинематограф», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета депутат Садык Шер-Нияз.

Он возмущен недофинансированием данной сферы.

«Кинематограф профинансировали всего на 48 процентов. Президент говорит о развитии кинематографа, премьер-министр. А вы что творите? Или наш Минфин вообще задвинул на задний план Минкультуры, или Минкультуры не может попросить деньги, которые им выделили. Когда они фильмы будут снимать? В декабре что ли? За границей и так считают, что у нас круглый год снег лежит. Нужно же вовремя выделять средства!» — сказал Садык Шер-Нияз.

По данным министра финансов Адылбека Касымалиева, из запланированных 73,6 миллиона сомов выделили только 35 миллионов.

На заседании обсуждают отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год.