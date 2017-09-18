В рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН Алмазбек Атамбаев встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи — главного совещательного органа ООН. Тема нынешних дебатов «С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете».

Глава государства также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Мероприятие проводится по инициативе Кыргызской Республики, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития. На нем обсудят проблемы урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращению радиационной угрозы в Кыргызстане и Центральноазиатском регионе в целом.

Также президент примет участие в совещании высокого уровня, проводимом Программой развития ООН и Управлением по поддержке миростроительства ООН, на тему «Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране», сообщили в пресс-службе.