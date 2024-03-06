На сессии Совета ООН по правам человека поднят вопрос ухудшения ситуации в КР

На открывшейся в понедельник 55-й сессии Совета ООН по правам человека участники подняли вопрос ухудшения ситуации в Кыргызстане.

Обеспокоенность ухудшением гражданских свобод в республике выразила представитель CIVICUS — Всемирного альянса за гражданское участие Сигрид Липотт.

«Гражданские свободы в Кыргызстане стремительно ухудшаются. Мы обеспокоены последними обсуждениями в парламенте так называемого закона об «иностранных агентах», направленного против организаций гражданского общества, получающих иностранное финансирование, и нового ограничительного закона о СМИ. В стране пытаются подорвать свободу слова, a независимые СМИ недавно подверглись нападкам», — подчеркнула она.

Ирландия призвала парламент Кыргызстана отозвать законопроект об «иностранных представителях».

«Мы призываем парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иностранных представителях и защитить пространство для гражданского общества», — заявил представитель Ирландии.

22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.