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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

На сессии Совета ООН по правам человека поднят вопрос ухудшения ситуации в КР

На открывшейся в понедельник 55-й сессии Совета ООН по правам человека участники подняли вопрос ухудшения ситуации в Кыргызстане.

Обеспокоенность ухудшением гражданских свобод в республике выразила представитель CIVICUS — Всемирного альянса за гражданское участие Сигрид Липотт.

«Гражданские свободы в Кыргызстане стремительно ухудшаются. Мы обеспокоены последними обсуждениями в парламенте так называемого закона об «иностранных агентах», направленного против организаций гражданского общества, получающих иностранное финансирование, и нового ограничительного закона о СМИ. В стране пытаются подорвать свободу слова, a независимые СМИ недавно подверглись нападкам», — подчеркнула она.

Ирландия призвала парламент Кыргызстана отозвать законопроект об «иностранных представителях».

«Мы призываем парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иностранных представителях и защитить пространство для гражданского общества», — заявил представитель Ирландии.

  • 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
  • Концепцию нового закона о СМИ приняли 4 марта на заседании парламентского комитета по бюджету. При этом даже у депутатов Жогорку Кенеша к нему очень много вопросов. Не говоря о независимых медиаэкспертах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288378/
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