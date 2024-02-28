Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма. Об этом сообщили «Новости ООН».

Отмечается, что с инициативой принять соответствующую резолюцию ранее выступили Узбекистан и Мальдивы. В ее тексте говорится, что устойчивый туризм, включая экотуризм, — многоплановый вид деятельности, который может способствовать достижению Целей в области устойчивого развития.

«Резолюция призывает государства — члены ООН и систему Организации Объединенных Наций принимать действенные меры в контексте обеспечения устойчивого и жизнестойкого туризма, включая инициативы в области экотуризма. Она рекомендует всем заинтересованным сторонам воспользоваться проведением Международного года для содействия принятию мер на всех уровнях, в том числе по линии международного сотрудничества, и оказания поддержки устойчивому и жизнестойкому туризму как одному из средств поощрения и ускорения устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что индустрия туризма более всего пострадала от пандемии, этот сектор восстанавливается очень быстро. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), оборот индустрии международного туризма к концу 2023-го достиг 88 процентов от допандемического уровня.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что как один из крупнейших секторов глобальной экономики туризм обладает огромным потенциалом для сближения культур, создания новых возможностей и содействия устойчивому развитию.