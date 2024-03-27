Совбез ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан. Об этом сообщил сайт ООН.

Документ призывает немедленно и без каких-либо условий выпустить всех заложников, обеспечить расширение поставок помощи в Газу. Резолюцию поддержали 14 стран, США воздержались.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие документа, заявив, что долгожданная резолюция должна выполняться.

В принятой резолюции Совет Безопасности ООН требует «немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, что приведет к постоянному устойчивому прекращению огня».

Резолюция требует «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных потребностей» и «соблюдения сторонами своих обязательств по международному праву в отношении всех лиц, которых они удерживают».

Члены Совбеза вновь призвали устранить все препятствия на пути оказания гуманитарной помощи в соответствии с международным гуманитарным правом.

Резолюция подготовлена делегациями Алжира, Гайаны, Мальты, Мозамбика, Республики Корея, Сьерра-Леоне, Словении, Швейцарии, Эквадора и Японии.