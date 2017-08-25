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Власть

Повторные выборы мэра Кара-Балты назначили на 30 августа

ЦИК назначил дату повторных выборов мэра Кара-Балты на 30 августа. Решение принято на заседании комиссии. 

Как ранее сообщало ИА «24.kg», сегодня депутаты местного кенеша не смогли собрать кворум для выброров мэра. По словам одного из нардепов Кувана Джанболотова, протестовала коалиция меньшинства.  На заседание не пришли пять депутатов от фракции «Эл Аман», четыре депутата от «Акшумкара», три депутата от «Кыргызстана» и один депутат от «Мекеним Кыргызстана».

«Мы продолжаем правовой протест против кандидатуры Данияра Шабданова, выдвигаемого на пост главы города Кара-Балты. Коалиция не будет участвовать и в следующей сессии и готова пойти на очередной роспуск горкенеша. Мы это делаем с одной целью, чтобы власти страны обратили внимание на наш город и отстранили от занимаемой должности и.о. мэра Данияра Шабданова», — прокомментировал ситуацию Куван Джанболотов. 

Напомним, прежний созыв городского кенеша Кара-Балты распустили после того, как депутаты дважды не смогли избрать мэра. Камнем преткновения тогда также стала кандидатура Данияра Шабданова.
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