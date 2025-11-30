Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 28

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 28. Лидирует Эрулан Кокулов, набравший 8 тысяч 617 голосов, что составляет 18,56 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Болот Сагынаев — 7 тысяч 173 голоса (15,45 процента);
• Рахат Жунушбаева — 5 тысяч 772 голоса (12,43 процента).
По округу представлены данные по 17 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут обновляться после сверки итоговых протоколов.
№28 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|КОКУЛОВ ЭРУЛАН КАЛЧОРОЕВИЧ
|8 617
|18,56
|2
|САГЫНАЕВ БОЛОТ ТУРУСБЕКОВИЧ
|7 173
|15,45
|3
|ЖУНУШБАЕВА РАХАТ МЫРЗАБЕКОВНА
|5 772
|12,43
|4
|ДОРОЕВ АЗАМАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
|5 245
|11,30
|5
|ИСМАИЛОВ МУРАТБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
|4 299
|9,26
|6
|ТҮЛӨБАЕВ БАЛБАК ЗАРЛЫКОВИЧ
|3 586
|7,73
|7
|УСЕНОВА ЭЛЬМИРА ВАЛЕНТИНОВНА
|2 577
|5,55
|8
|ОМОРОВА АЙНУР САМЫЙБЕКОВНА
|1 683
|3,63
|9
|ЖУНУШАЛИЕВА МЭЭРИМ КУБАНЫЧБЕКОВНА
|1 193
|2,57
|10
|МАЛИЕВ АРСЛАНБЕК КАСЫМАКУНОВИЧ
|1 458
|3,14
|11
|ИБРАЕВ САМАТБЕК КУЛУКЕЕВИЧ
|1 428
|3,08
|12
|ОНГОЕВ НУРЛАН АСЫЛБЕКОВИЧ
|903
|1,95
|13
|КЕМЕЛОВ АКЫЛ КАНАТБЕКОВИЧ
|722
|1,56
|14
|АБДЫМАМБЕТОВА МУНАРА БАЙСЫМАКОВНА
|619
|1,33
|15
|Против всех
|522
|1,12
|16
|АСАНАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ЖАРТЫЕВНА
|462
|1,00
|17
|ЖОЛДОШБЕКОВ ЭРАЛЫ ЖОЛДОШБЕКОВИЧ
|159
|0,34