Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 28

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 28. Лидирует Эрулан Кокулов, набравший 8 тысяч 617 голосов, что составляет 18,56 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Болот Сагынаев — 7 тысяч 173 голоса (15,45 процента);
• Рахат Жунушбаева — 5 тысяч 772 голоса (12,43 процента).

По округу представлены данные по 17 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут обновляться после сверки итоговых протоколов. 

№28 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КОКУЛОВ ЭРУЛАН КАЛЧОРОЕВИЧ 8 617 18,56
2 САГЫНАЕВ БОЛОТ ТУРУСБЕКОВИЧ 7 173 15,45
3 ЖУНУШБАЕВА РАХАТ МЫРЗАБЕКОВНА 5 772 12,43
4 ДОРОЕВ АЗАМАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 5 245 11,30
5 ИСМАИЛОВ МУРАТБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 4 299 9,26
6 ТҮЛӨБАЕВ БАЛБАК ЗАРЛЫКОВИЧ 3 586 7,73
7 УСЕНОВА ЭЛЬМИРА ВАЛЕНТИНОВНА 2 577 5,55
8 ОМОРОВА АЙНУР САМЫЙБЕКОВНА 1 683 3,63
9 ЖУНУШАЛИЕВА МЭЭРИМ КУБАНЫЧБЕКОВНА 1 193 2,57
10 МАЛИЕВ АРСЛАНБЕК КАСЫМАКУНОВИЧ 1 458 3,14
11 ИБРАЕВ САМАТБЕК КУЛУКЕЕВИЧ 1 428 3,08
12 ОНГОЕВ НУРЛАН АСЫЛБЕКОВИЧ 903 1,95
13 КЕМЕЛОВ АКЫЛ КАНАТБЕКОВИЧ 722 1,56
14 АБДЫМАМБЕТОВА МУНАРА БАЙСЫМАКОВНА 619 1,33
15 Против всех 522 1,12
16 АСАНАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ЖАРТЫЕВНА 462 1,00
17 ЖОЛДОШБЕКОВ ЭРАЛЫ ЖОЛДОШБЕКОВИЧ 159 0,34
