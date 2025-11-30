Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 28

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 28. Лидирует Эрулан Кокулов, набравший 8 тысяч 617 голосов, что составляет 18,56 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Болот Сагынаев — 7 тысяч 173 голоса (15,45 процента);

• Рахат Жунушбаева — 5 тысяч 772 голоса (12,43 процента).

По округу представлены данные по 17 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут обновляться после сверки итоговых протоколов.