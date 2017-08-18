Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции

Директор Института конституционной политики, известный в республике юрист Нурлан Садыков сегодня обратился к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву с открытым письмом. ИА «24.kg» публикует его :
Уважаемый господин президент Кыргызской Республики!
Обращаюсь к Вам, чтобы поделиться своими наблюдениями за складывающейся ситуацией в сфере соблюдения законности в стране.
В Кыргызстане возбуждены уголовные дела в отношении депутатов парламентской оппозиции. По оценке экспертов, такая тенденция представляет своеобразное политическое повторение событий, произошедших в прошлом.
Мы ознакомились с мотивами и причинами возбуждения уголовных дел в отношении политиков и пришли к выводу, что создается видимость борьбы с преступностью. Вам докладывают, создавая видимость, но вовсе не отчитываясь о реальной борьбе.
В деле по обвинению депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой в незаконной выдаче лицензии гражданину Алексею Елисееву нет совершенно никаких обоснованных правовых аргументов.
Это уголовное дело было возбуждено по событиям 2010 года, когда Аида Салянова занимала пост и. о. министра юстиции и издала приказ о возобновлении действия адвокатской лицензии Елисееву. На тот момент не было никаких ограничений для возобновления действия лицензии, поскольку ее обладатель не являлся судимым. Алексей Елисеев был осужден Ошским городским судом позднее — в 2013 году.
Более того, непрофессионализм следствия проявляется в том, что описываются события в отношении Елисеева, в том числе о его деятельности в зарубежной стране, а выводы делаются в отношении Аиды Саляновой.
Нарушаются правила формальной логики, которые должно соблюдать следствие, при этом обвинение не удосужилось привести доводы о нанесенном государству ущербе либо полученной выгоде кем-либо.
Органы следствия считают, что поскольку в отношении Елисеева было возбуждено уголовное дело, то Минюст не имел права возобновлять действие лицензии. Минюст получал запросы о деятельности Елисеева, но в запросах не шла речь о лишении лицензии. Минюст руководствовался принципом презумпции невиновности.
Статья 26 Конституции гласит, что «каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением».
Указанный принцип не дозволяет ограничивать в правах любого гражданина, пока он не осужден судом. Мы не защищаем Алексея Елисеева, но считаем важным соблюдать все требования закона и Конституции.
Возобновить лицензию на право занятия адвокатской деятельностью человеку, который еще не был осужден судом, обязан любой чиновник Минюста, иначе политическая целесообразность ставится выше закона и мы можем скатиться к авторитарному стилю правления.
Таким методом можно обвинить без доказательств любого государственного служащего и ограничить его в свободе. В этом случае создается опасный прецедент. Но ведь наша республика суверенная и не может потакать каждому иностранному гражданину, поскольку нужны неопровержимые доказательства в совершении незаконных действий.
В этом случае должен действовать принцип суверенного правового государства, который предполагает независимость во внешней политике и самостоятельность во внутренней политике.
Невозможно представить, что по заявлению нашего гражданина легко может быть заключен под стражу гражданин какой-либо страны, например, депутат Государственной думы или казахстанского Мажилиса.Нурлан Садыков
Депутат от оппозиции Алмамбет Шыкмаматов обвиняется в незаконном проведении тендера по продаже автомобиля, но в тендерных документах отсутствует его подпись, а собственником проданного на конкурсе автомобиля де-юре Алмамбет Шыкмаматов не являлся. И в этом деле натянутым и ангажированным выглядит обвинение.
Наши опасения связаны не только с нелепыми обвинениями представителей парламентской оппозиции, но и неверием общества в торжество справедливости в судебных органах.
К сожалению, борьба с коррупцией стала избирательной. Проводятся кампании, но при этом нет глубокого системного выявления всех причин, порождающих ее.
Ведется борьба с коррупцией, но нет системы предотвращения ее административными методами, которые порой более эффективны, чем борьба с уголовными последствиями.
В этом году Вы слагаете свои полномочия и должны оставить след в истории Кыргызстана как президент правового государства. Просим Вас восстановить справедливость и законность в обществе, прекратить преследование оппозиционных депутатов парламента.
Уважаемый президент Кыргызстана! Ваше окружение докладывает о борьбе, но не видит способов и мер, предотвращающих коррупцию. Мы не можем просить Вас давить на суд, но президент всегда ведет консультации с генеральным прокурором, который может исправить допущенные следствием ошибки.Нурлан Садыков
Нурлан Садыков, директор Института конституционной политики
18 августа 2017 год