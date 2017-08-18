Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции

Директор Института конституционной политики, известный в республике юрист Нурлан Садыков сегодня обратился к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву с открытым письмом. ИА «24.kg» публикует его :

Уважаемый господин президент Кыргызской Республики!

Обращаюсь к Вам, чтобы поделиться своими наблюдениями за складывающейся ситуацией в сфере соблюдения законности в стране.

В Кыргызстане возбуждены уголовные дела в отношении депутатов парламентской оппозиции. По оценке экспертов, такая тенденция представляет своеобразное политическое повторение событий, произошедших в прошлом.

Мы ознакомились с мотивами и причинами возбуждения уголовных дел в отношении политиков и пришли к выводу, что создается видимость борьбы с преступностью. Вам докладывают, создавая видимость, но вовсе не отчитываясь о реальной борьбе.

В деле по обвинению депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой в незаконной выдаче лицензии гражданину Алексею Елисееву нет совершенно никаких обоснованных правовых аргументов.

Это уголовное дело было возбуждено по событиям 2010 года, когда Аида Салянова занимала пост и. о. министра юстиции и издала приказ о возобновлении действия адвокатской лицензии Елисееву. На тот момент не было никаких ограничений для возобновления действия лицензии, поскольку ее обладатель не являлся судимым. Алексей Елисеев был осужден Ошским городским судом позднее — в 2013 году.

Более того, непрофессионализм следствия проявляется в том, что описываются события в отношении Елисеева, в том числе о его деятельности в зарубежной стране, а выводы делаются в отношении Аиды Саляновой.

Нарушаются правила формальной логики, которые должно соблюдать следствие, при этом обвинение не удосужилось привести доводы о нанесенном государству ущербе либо полученной выгоде кем-либо.

Органы следствия считают, что поскольку в отношении Елисеева было возбуждено уголовное дело, то Минюст не имел права возобновлять действие лицензии. Минюст получал запросы о деятельности Елисеева, но в запросах не шла речь о лишении лицензии. Минюст руководствовался принципом презумпции невиновности.

Статья 26 Конституции гласит, что «каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением».

Указанный принцип не дозволяет ограничивать в правах любого гражданина, пока он не осужден судом. Мы не защищаем Алексея Елисеева, но считаем важным соблюдать все требования закона и Конституции.

Возобновить лицензию на право занятия адвокатской деятельностью человеку, который еще не был осужден судом, обязан любой чиновник Минюста, иначе политическая целесообразность ставится выше закона и мы можем скатиться к авторитарному стилю правления.

Депутат парламента Омурбек Текебаев осужден судом всего лишь по заявлению гражданина Российской Федерации. Он не представил никаких доказательств, кроме своего заявления.

Таким методом можно обвинить без доказательств любого государственного служащего и ограничить его в свободе. В этом случае создается опасный прецедент. Но ведь наша республика суверенная и не может потакать каждому иностранному гражданину, поскольку нужны неопровержимые доказательства в совершении незаконных действий.

Невозможно представить, что по заявлению нашего гражданина легко может быть заключен под стражу гражданин какой-либо страны, например, депутат Государственной думы или казахстанского Мажилиса. Нурлан Садыков

В этом случае должен действовать принцип суверенного правового государства, который предполагает независимость во внешней политике и самостоятельность во внутренней политике.

Депутат от оппозиции Алмамбет Шыкмаматов обвиняется в незаконном проведении тендера по продаже автомобиля, но в тендерных документах отсутствует его подпись, а собственником проданного на конкурсе автомобиля де-юре Алмамбет Шыкмаматов не являлся. И в этом деле натянутым и ангажированным выглядит обвинение.

Наши опасения связаны не только с нелепыми обвинениями представителей парламентской оппозиции, но и неверием общества в торжество справедливости в судебных органах.

Ваши выступления о значительных финансовых вливаниях в судебную систему никак не согласуются со справедливостью в судебной системе. Суды еще не стали оплотом демократии, и, как Вы сами отмечали на торжественном заседании Совета по судебной реформе, еще нужно многое сделать в реформировании судов.

К сожалению, борьба с коррупцией стала избирательной. Проводятся кампании, но при этом нет глубокого системного выявления всех причин, порождающих ее.

Ведется борьба с коррупцией, но нет системы предотвращения ее административными методами, которые порой более эффективны, чем борьба с уголовными последствиями.

Уважаемый президент Кыргызстана! Ваше окружение докладывает о борьбе, но не видит способов и мер, предотвращающих коррупцию. Мы не можем просить Вас давить на суд, но президент всегда ведет консультации с генеральным прокурором, который может исправить допущенные следствием ошибки. Нурлан Садыков

В этом году Вы слагаете свои полномочия и должны оставить след в истории Кыргызстана как президент правового государства. Просим Вас восстановить справедливость и законность в обществе, прекратить преследование оппозиционных депутатов парламента.

Нурлан Садыков, директор Института конституционной политики

18 августа 2017 год