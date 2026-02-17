Нурлан Садыков: Реформа ГКНБ станет проверкой на зрелость государства

На днях президент Садыр Жапаров сообщил, что деятельность ГКНБ будет реформирована. Такой вывод руководителя государства в первую очередь связан с устаревшими методами и подходами в работе правоохранительной системы.

Юрист, председатель Фонда имени Абдыкерима Сыдыкова Нурлан Садыков отметил в комментарии 24.kg, что озвученные главой государства меры по реформированию ГКНБ напоминают «политическую оттепель» времен СССР, когда на долю народа выпали политические репрессии и правоохранительная система в лице НКВД преследовала граждан за высказанные мнения.

«Но если ранее НКВД преследовал граждан за политические воззрения, то в нашей ситуации общество столкнулось и с давлением на бизнес. Необоснованно возбужденные уголовные дела влияют не только на судьбы конкретных граждан, но и ставят в ступор систему госуправления, когда должностные лица под страхом репрессий боятся самостоятельно принимать решения.

Так, например, принятый в 2024 году закон о «дачной амнистии» не исполняется до сих пор, поскольку все служащие системы госрегистрации находятся под страхом репрессий, даже если принимается решение в рамках документа. Такие страхи мешают развитию страны и вселяют в сознание государственных служащих неуверенность в завтрашнем дне», — считает он.

В этой связи, по мнению юриста, в обществе возникают вопросы: «Почему прокуратура не надзирала должным образом за деятельностью ГКНБ?» и «Почему суды не осмеливались давать правовую оценку работе правоохранителей?»

«Отставка спикера Жогорку Кенеша говорит о том, что президент критически относится и к ненадлежащему парламентскому контролю. В системе государственного управления должен быть надлежащий парламентский контроль за исполнением законов. Нельзя допустить ситуации, когда происходит нарушение баланса власти, когда должностные лица в системе госуправления могли исполнять функции и безопасности, и милиции, при этом контролируя деятельность судов», — отметил он.

В связи с этим Нурлан Садыков полагает, что озабоченность главы государства необходимостью реформы ГКНБ актуальна, поскольку общество ждет, когда действия правоохранителей будут подчинены закону.