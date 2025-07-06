В Турции задержаны мэры городов Антальи, Аданы и Адыямана

В Турции задержаны мэры Антальи, Аданы и Адыямана, сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что все трое являются членами оппозиционной Республиканской народной партии.

Мэр Аданы Зейдан Каралар и мэр Адыямана Абдуррахман Тутдере были задержаны в ходе вчерашних утренних рейдов по делу о коррупции в муниципалитете Стамбула. В зданиях муниципалитетов Аданы и Адыямана силовики провели обыски.

Мэр Антальи Мухиттин Бечек вместе с двумя другими подозреваемыми задержан в рамках отдельного расследования по делу о коррупции, проводимого прокуратурой Антальи, говорится в сообщении.

Напомним, в марте под стражу заключили мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах.

Власти Турции заявляют, что прокуратура и судебная система действуют независимо, однако арест Экрема Имамоглу спровоцировал самые массовые уличные протесты в стране за последние десять лет.