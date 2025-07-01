В Грузии восемь оппозиционных партий объявили бойкот выборам

Восемь оппозиционных партий Грузии отказались от участия в выборах в органы местного самоуправления. Заявление представителей политорганизаций о бойкоте вечером 30 июня опубликовал телеканал 1TV. Партии заявили, что считают местные выборы «легитимизацией незаконного режима», и пообещали продолжать сопротивление для ликвидации «олигархической системы». Об этом сообщает DW.

По данным издания, заявление восьми оппозиционных партий представила общественности лидер «Дроа» Элене Хоштария перед зданием парламента в Тбилиси. Вместе с соратником бывшим членом правящей ныне политорганизации «Грузинская мечта» Гедеваном Попхадзе она проводила голодовку протеста, но теперь, на фоне совместного заявления оппозиции, прекратила ее.

В совместном заявлении оппонентов действующих властей в Грузии подчеркивается, что целью прозападных политических партий и групп страны являются «полный демонтаж российского режима Иванишвили, защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического управления европейского образца, создание безопасной среды и возможности для достойной жизни для наших граждан, а также вступление нашего государства в Европейский союз и НАТО».

В документе говорится, что восемь партий отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считают, что в нынешних условиях участие в этом процессе «лишь создаст видимость легитимности незаконного российского режима».

Пообещав сделать все возможное, «чтобы ускорить конец недемократической, олигархической системы», оппозиционеры провозгласили: «Мы считаем, что путь к победе лежит в полном несотрудничестве с режимом. Вместе с гражданами Грузии мы продолжаем общее национальное сопротивление. До конца».

Бойкот объявили партии «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи — Больше свободы», «Дроа» и «Федералисты».

В мае прошлого года в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за принятого в стране закона об иностранных агентах. ЕС и США раскритиковали действия грузинских властей. Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.