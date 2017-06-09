Алмазбек Атамбаев: Пришло время создания банка ШОС

«Эффективное развитие торгово-экономического развития способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, и пришло время вопроса по созданию банка ШОС», — сказал сегодня на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Кыгызстана Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаева отметил, что Кыргызстан — один из создателей ШОС, и обратил внимание на то, что еще с того времени и сегодня настаивает на том, чтобы банк ШОС был создан и расположен в Бишкеке.

Глава Кыргызстана также затронул вопрос строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, отметив, что углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры, которая предлагается в глобальной идее «Один пояс — один путь».

«Эти идеи созвучны со стратегией развития ШОС до 2025 года и с повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи я хочу еще раз отметить важность строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы поддерживаем реализацию программы о сотрудничестве государств-членов в сфере туризма», — сказал глава Кыргызстана.

Напомним, 8—9 июня в Астане проходит заседание ШОС — постоянно действующей межправительственной международной организации, в которую входят Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.