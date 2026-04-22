Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане

Кочкора стоимостью $500 тысяч представили недавно на выставке в Сокулукском районе Чуйской области. Элитного барана по кличке Ханзада привезли из села Арал Жайылского района. Порода арашан пользуется особым спросом в последние годы не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

В чем ее уникальность и почему эти бараны стоят как внедорожники и особняки?

Селекция местная

Работать над выведением новой породы в Кыргызстане начали еще в советское время. При создании использовали баранов-производителей гиссарской породы, завезенных в 1977 году из Таджикистана. Их скрещивали с местными грубошерстными матками.

Новую кыргызскую мясосальную породу овец назвали «арашан» — по месту начала селекционных работ в Чуйской области, но официально ее внесли в реестр только в апреле 2021 года. В 2023-м арашановодам выдали патент.

Фото представлено Сардаром Багишбековым. Арашаны

Вес годовалого молодняка достигает 80 килограммов, маточного поголовья — 80-150 килограммов. Взрослые бараны в холке выше метра, весят почти 200 килограммов.

Рекорд барана-производителя — 220 килограммов.

Что касается вкусовых качеств, то по сравнению с другими породами их мясо более нежное и сочное, кости крупные, жир скапливается в курдюке.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, численность овец породы арашан в республике достигла 48 тысяч голов. После бонитировки (оценки племенных и продуктивных качеств и пригодности к разведению) каждую голову, отвечающую стандартам, регистрируют в базе данных и чипируют.

От юридической практики к овцеводству

Сардар Багишбеков по специальности юрист. Сначала занимался животноводством как хобби, но со временем мужчину затянуло в это направление. Овцеводством он занимается с 2018-го, а на породу арашан серьезно перешел два года назад.

«Взяли породистых кочкоров. Тогда один баран-производитель стоил $2 тысячи. Когда увидели первый результат, стали переходить на породистое овцеводство. С каждым окотом мы видим улучшение нашего поголовья», — рассказал 24.kg фермер, юрист Кыргызского общественного объединения овцеводов «Арашан» Сардар Багишбеков.

По его словам, цена на арашанов растет, спрос высокий.









Единственная сложность, по словам фермера, в цене. Нынешняя стоимость арашанов просто не позволяет животноводам добавлять в селекцию именно те экземпляры, которые они хотят. Поэтому приходится работать с тем, что есть. Кроме того, стоит вопрос экспорта. Раньше ягнят, баранов и овец экспортировали в Казахстан, Узбекистан, на Кавказ. Сейчас этому мешает запрет на вывоз сельскохозяйственных животных с территории страны.

Как складывается цена?

В ноябре 2025-го Минводсельпром

сообщил

, что в Ак-Талинском районе выращивают селекционных баранов породы арашан стоимостью $15 тысяч.

Так, барана — внука линии «Корабль-2» — оценили в $15 тысяч и обменяли на автомобиль Nissan Rok.

Фото из архива Минводсельпрома. Селекционный баран

Он признает, что озвучиваемые сегодня цены на отдельных баранов не всегда оправданы.

Большую роль играет спрос. Из-за дефицита породистых баранов-производителей того уровня и качества, которые все хотят, и появились нынешний ажиотаж и очень высокая цена.

Предложение не может обеспечить спрос.

Этих животных не закажешь из-за рубежа, производятся они только в Кыргызстане.

«При этом нет гарантии, что баран-производитель даст «ксерокопию» себя. Не всегда получается желаемый результат. А селекционеры ждут тот самый идеальный экземпляр, и желающих его купить очень много. Поэтому происходит неписаный аукцион. Кто даст больше, тот и покупает», — отметил Сардар Багишбеков.

Когда арашанов станет больше в стране, цены упадут, считает он.

Сейчас, по его словам, стоимость арашанов первого класса стабилизировалась — в среднем от 100-150 тысяч сомов до 200 тысяч сомов за голову. В пересчете на мясо это не оправдывается, это просто вливание в породистое овцеводство.

Класс элита стоит от $5 тысяч за голову и выше.

«Баранов-производителей, стоящих по $200-300 тысяч, в простонародье называют суперэлитой, премиум-классом. Они стоят своих денег только для тех людей, кто «болеет» этим делом и хочет вкладываться в селекционную работу. Лишь члены так называемого клуба племенного овцеводства могут понять эту цену и осилить ее. Для обычных граждан это просто мясо», — добавил Сардар Багишбеков.

Фермер сравнивает это с любителями живописи — какое-то полотно может стоить для ценителей искусства $5 миллионов, а для простого обывателя это обычный рисунок.

По его словам, желающих заниматься племенным овцеводством становится с каждым днем все больше как внутри страны, так и в соседних государствах, особенно в Казахстане и Узбекистане. Там тоже очень популярна порода арашан, поскольку она улучшает поголовье, дает экстерьерные показатели и обеспечивает мясную продуктивность.

Споры вокруг породы

В 2021 году после регистрации в Кыргызстане породы овец арашан

возмутились

таджикские ученые. Они посчитали, что это всего лишь тип таджикских — гиссарских овец.

Однако в КР с этим не согласились и пригласили профессоров-гиссароводов. Они изучили породу арашан и пришли к выводу, что она новая.

«Когда в Кыргызстане регистрировали породу арашан, специально в российской лаборатории делали геномную оценку. Проводили международные конференции, выставки. Арашанская порода признана», — подчеркнул в беседе с 24.kg начальник управления племенного животноводства, кормов и внедрения биотехнологий Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Мыктыбек Каландаров.

Кстати, не так давно сообщали, что в Казахстане вывели новую породу овец — байсары. Фермеры привезли из Афганистана баранов крупного роста (1,08–1,1 метра) и скрестили их с местными овцами. Далее понадобились ширина корпуса и длинные уши — тогда подключили кыргызскую породу арашан. Длина ушей у них — 22 сантиметра.

Как поддерживают племенное овцеводство

По словам Мыктыбека Каландарова, в республике девять ферм по разведению овец получили статус племенных. Численность маток и ярок старше года в таких хозяйствах по минимальным требованиям должна достигать 200 голов. Животноводы в Баткенской области просят снизить показатель до 100 голов. Вопрос, по словам чиновника, изучается.

«Племенной статус дает государственную поддержку. Например, эти фермы получают земли госфонда сельскохозяйственных угодий без аукционов и конкурсов. Эти хозяйства могут претендовать на большие кредиты. Повышается их имидж, они продают свой скот дороже», — отметил чиновник.

Какое будущее ждет арашанов?

В республике, по данным Нацстаткома, более 6,3 миллиона овец и коз. Переход на племенные породы позволит сократить поголовье, обеспечив такой же выход мяса и сохранив пастбища.

В последние годы в Кыргызстане растет поголовье сельскохозяйственных животных, но его продуктивность оставляет желать лучшего. При этом растет нагрузка на кормовую базу, пастбища деградируют. Поэтому фермеров призывают переходить на племенной скот, от количества к качеству.

«Если на 6,2 миллиона овец дать прибавку в 3 килограмма, мы получим на выходе 18 тысяч тонн мяса в год, или примерно $120 миллионов в год. Выгода будет даже если наше поголовье постепенно перейдет на породу арашан не в чистом виде, а в смешанном, гибридном. Хотя у нас есть случаи, когда арашан добавляет кыргызской грубошерстной породе и до 15 килограммов. Поэтому в будущем арашаны дадут сильный толчок развитию овцеводства в Кыргызстане в целом», — уверен Сардар Багишбеков.

К 2030 году, по ожиданиям Минводсельпрома, поголовье арашанов вырастет в 4–5 раз.

Кыргызстан планирует наладить экспорт этой племенной породы в Казахстан, Узбекистан и Россию.

Проект соответствующего постановления кабмина, который позволит экспортировать племенных овец в другие страны, сейчас проходит согласование в ведомствах.

«Задача государства — открывать новые рынки для фермеров. Мы превратим арашан в индустрию мирового уровня», — пообещал министр Эрлист Акунбеков.