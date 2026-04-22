«Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet

Для многих семей и предпринимателей в Кыргызстане международные переводы — это не просто финансовая операция, а важный инструмент поддержки и развития.
Для одних — это возможность быть рядом с близкими, несмотря на расстояние.
Для других — оперативно рассчитываться с партнерами, оплачивать поставки и вести бизнес без задержек.
Отвечая на этот запрос, «Банк Компаньон» первым в Кыргызстане внедрил современные сервисы международных переводов — Visa Direct for Account (VDA) и Visa Direct for Wallet (VDW). Это решения, которые позволяют отправлять средства за границу быстрее и удобнее по сравнению с традиционными каналами.
С помощью новых сервисов можно отправлять деньги:
со счета на банковский счет;
со счета на цифровой кошелек.
Перевод осуществляется просто: клиент обращается в отделение банка, предоставляет данные получателя, и средства отправляются напрямую со счета. Зачисление происходит, как правило, в течение дня в зависимости от направления и условий принимающей стороны.
Сегодня сервис доступен в филиалах банка:
Центральный филиал (город Бишкек, улица Ю.Абдрахманова, 170/1);
Бишкекский филиал (город Бишкек, улица Киевская, 248А);
филиал «Ай-Пери» (город Бишкек, проспект Чуй, 158);
Ошский филиал (город Ош, улица Курманжан Датки, 224А/1);
филиал «Ош-Датка» (город Ош, улица А. Масалиева, б/н);
филиал «Манас» (город Манас, улица Токтогула, 40).
Среди ключевых преимуществ сервиса:
высокая скорость зачисления;
широкая география переводов;
более доступные комиссии по сравнению с традиционными каналами;
возможность отправки как на банковские счета, так и на электронные кошельки;
использование международной инфраструктуры Visa, обеспечивающей высокий уровень надежности;
перевод зачисляется в валюте получателя.
Переводы доступны по популярным направлениям, включая США, страны Азии и Ближнего Востока, и другие регионы.
Подробную информацию о сервисе можно получить в любом отделении «Банка Компаньон» , а также по телефону 88-00 или через WhatsApp: +996 770 33 88 00.