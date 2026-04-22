В ЖК призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана

В Жогорку Кенеше призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана. Об этом депутат Рахат Жунушбаева заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сегодня задания ОРТ на кыргызском языке сформулированы сложно.

«Из-за сложной терминологии некоторые учащиеся кыргызских школ вынуждены сдавать тест на русском языке. Это приводит к снижению рейтинга кыргызских школ и создает психологическую нагрузку на учеников», — считает Рахат Жунушбаева.

Она привела статистику: около 70 процентов обладателей «золотого сертификата» — это учащиеся, сдававшие экзамен на русском языке, и лишь 30-35 процентов — выпускники кыргызскоязычных школ.

«Еще один дисбаланс: в итоге около 60 процентов учащихся с высокими баллами поступают в вузы из Бишкека и только около 40 процентов — выпускники сельских школ. Возникает потребность открытия центров подготовки к ОРТ в регионах и пересмотреть задания ОРТ на кыргызском языке в сторону их облегчения», — озвучила она.