Власть

В ЖК призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана

В Жогорку Кенеше призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана. Об этом депутат Рахат Жунушбаева заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сегодня задания ОРТ на кыргызском языке сформулированы сложно.

«Из-за сложной терминологии некоторые учащиеся кыргызских школ вынуждены сдавать тест на русском языке. Это приводит к снижению рейтинга кыргызских школ и создает психологическую нагрузку на учеников», — считает Рахат Жунушбаева.

Она привела статистику: около 70 процентов обладателей «золотого сертификата» — это учащиеся, сдававшие экзамен на русском языке, и лишь 30-35 процентов — выпускники кыргызскоязычных школ.

«Еще один дисбаланс: в итоге около 60 процентов учащихся с высокими баллами поступают в вузы из Бишкека и только около 40 процентов — выпускники сельских школ. Возникает потребность открытия центров подготовки к ОРТ в регионах и пересмотреть задания ОРТ на кыргызском языке в сторону их облегчения», — озвучила она.
Материалы по теме
Депутат просит кабмин сделать сдачу ОРТ для выпускников бесплатной
Дастан Бекешев предлагает сделать бесплатным ОРТ для абитуриентов
Сделано в регионе. Женщины, традиции и вкус Кыргызстана
Кто проведет ОРТ в 2026-2028 годах, определили в Министерстве науки
Разрабатывается программа развития высокогорных и приграничных территорий
Регистрация на ОРТ для зимнего приема в вузы Кыргызстана начнется 15 октября
Государство оплатит учебу: утверждены гранты на 2025–2026 учебный год
Депутат парламента предложил создать комиссию по пересмотру положения об ОРТ
Пока чиновники молчат — поет народ: как регионы добиваются внимания
Не сдали тест по госязыку — ОРТ аннулировано? Что делать до 21 июня
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
Бизнес
«Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
22 апреля, среда
12:17
Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближе...
12:17
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В
12:06
В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму
12:00
Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане
11:50
Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР