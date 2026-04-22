Парламент одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост замглавы кабмина

Парламент одобрил кандидатуру Улана Маматканована на должность заместителя председателя кабинета министров. Решение принято сегодня на заседании ЖК.

Депутаты Маматканову не стали задавать вопросы, его кандидатура одобрена единогласно.



Новый и. о. замглавы кабмина будет курировать социальный блок.

Справка: Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

Напомним, 9 апреля глава государства Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эдиля Байсалова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки.