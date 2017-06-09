На рынке «Дордой» за 2 месяца выявлены налоговые резервы на 7 миллионов сомов

На рынке «Дордой» за два месяца выявлены налоговые резервы на 7 миллионов сомов. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сообщил глава муниципальной администрации Свердловского района Самарбек Болотбеков.

По его словам, некоторые предприниматели на рынке работают без патента на продажу.

«Есть на рынке и еще один резерв. Очень многие контейнеры имеют два этажа, но налог на имущество платят только за первый этаж, мы хотим включить в налогообложение вторые этажи контейнеров, сейчас ведем переговоры с профсоюзом рынка», — сказал глава Свердловского района.

Как отметил Самарбек Болотбеков, ведется работа и по обложению налогом арендаторов контейнеров. «Арендаторы оформляют патенты на владельцев, и мы работаем над тем, чтобы они брали патент на наемный труд», — сказал глава района.