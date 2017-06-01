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Власть

Барак Обама за $8 миллионов купил дом в Вашингтоне
Фото AP Photo/Charles Rex Arbogast. Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали по окончании президентского срока. Сумма сделки составила $8,1 миллиона, сообщило РИА «Новости».

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«Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще два с половиной года, для них разумнее купить дом, чем продолжать арендовать собственность», — пояснил представитель Обамы Кевин Льюис.

Как отмечается, в доме, который купила семья экс-президента, девять спален и восемь ванных комнат.

Сам Барак Обама ранее говорил, что намерен жить в Вашингтоне, пока дочь Саша не закончит школу. В сентябре девушка пойдет в предпоследний класс.

Барак Обама занимал пост президента США в 2009–2017 годах.
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