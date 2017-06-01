Барак Обама за $8 миллионов купил дом в Вашингтоне

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали по окончании президентского срока. Сумма сделки составила $8,1 миллиона, сообщило РИА «Новости».
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Как отмечается, в доме, который купила семья экс-президента, девять спален и восемь ванных комнат.
Сам Барак Обама ранее говорил, что намерен жить в Вашингтоне, пока дочь Саша не закончит школу. В сентябре девушка пойдет в предпоследний класс.
Барак Обама занимал пост президента США в 2009–2017 годах.