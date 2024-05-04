Программа ООН поможет увеличить объемы производства и продаж меда

Программа развития ООН в Кыргызстане в сотрудничестве с общественным фондом «Центр по обучению и консультированию» (TES-центр) запускает инициативу по усилению цепочки добавленной стоимости натурального меда в рамках проекта «Содействие торговле в Центральной Азии». Об этом сообщил сайт ПРООН.

По его данным, проект финансирует правительство Финляндии. В его рамках окажут поддержку производителям меда в Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Проект направлен на увеличение объемов производства и продаж меда, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности сектора и укрепление его экспортного потенциала.

«Кыргызстан обладает значительным потенциалом для производства и экспорта натурального меда. Развитие этой отрасли может сыграть важную роль в расширении экономических возможностей и стимулировании производства и переработки в регионах. Однако для этого необходимы скоординированные совместные усилия», — говорится в сообщении.