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Общество

США ужесточают экспорт оружия в Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан

США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны «повышенного риска», среди которых Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Об этом говорится в заявлении американского Министерства торговли.

По его данным, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало «регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией».

Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список государств «повышенного риска», которые подпадут под ограничения, входят 36 стран, в том числе Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года.

Изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия.

Регламент вступит в силу в конце мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292834/
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