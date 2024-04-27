США ужесточают экспорт оружия в Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан

США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны «повышенного риска», среди которых Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Об этом говорится в заявлении американского Министерства торговли.

По его данным, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало «регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией».

Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список государств «повышенного риска», которые подпадут под ограничения, входят 36 стран, в том числе Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года.

Изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия.

Регламент вступит в силу в конце мая.