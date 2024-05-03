Российские военные вошли на базу США в Нигере

Российские военнослужащие вошли на американскую авиабазу в Нигере, на территории которой еще остаются американские военнослужащие. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США. Речь идет о базе американских ВВС, расположенной рядом с международным аэропортом имени Амани Диори.

Как отмечается, данный шаг последовал за решением нигерской хунты изгнать американские войска.

Военная хунта, правящая этой западноафриканской страной, приказала США вывести почти 1 тысячу военнослужащих из страны, которая до переворота в прошлом году была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, которые убили тысячи людей и заставили миллионы стать беженцами.

Российские военные используют отдельный ангар на базе, известной как авиабаза 101, и не работают в одном пространстве с американцами. Но «это не такая уж большая территория», — сказал один из источников CNN.

Как подчеркивает издание, данный шаг российских военных ставит американские и российские войска перед угрозой столкновения, в то время как военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.



Эти события также вызывают вопросы о судьбе американских объектов в Нигере после вывода войск.

«Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», — подчеркнул источник издания.

Российские военные вошли на территорию авиабазы несколько недель назад. Это произошло после того, как военные, правящие в Нигере, расторгли соглашение, которое позволяло американскому контингенту работать в стране с 2014 года. Сейчас американские военные работают с нигерийскими чиновниками над упорядоченным выводом войск из страны.

Помимо предстоящего вывода американских войск из Нигера, американские силы в последние дни также покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.

В то же время Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами, позиционируя себя как дружественную страну, не имеющую колониального прошлого.