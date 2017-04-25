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Власть

Гонорар в $400 тысяч запросил Барак Обама за речь на Уолл-стрит

Фото AP Photo/Charles Rex Arbogast. Бывший президент США Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама согласился выступить в сентябре в Нью-Йорке за $400 тысяч. Это вдвое больше максимального размера гонорара, который брала за лекции экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, Барак Обама заключил контракт с инвестиционным банком Cantor Fitzgerald. Последний устраивает в сентябре конференцию для руководства ведущих банков и компаний Уолл-стрит по проблемам здравоохранения. В таких случаях размеры гонораров обычно не раскрываются, уточнил Fox News.

Телеканал напоминает, что 44-й президент страны в течение восьми лет правления неоднократно позиционировал себя борцом с «жирными котами» Уолл-стрит, которые, по его мнению, во многом спровоцировали финансовый кризис 2008 года. Барак Обама противостоял стяжательству и безмерному обогащению, однако теперь и сам не смог устоять перед соблазном, подчеркнул телеканал.

Гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома в 2001–2015 годах превышали $200 тысяч за речь, а Джорджа Буша-младшего — $175 тысяч.

Как отметил ТАСС, Барак Обама в предстоящие четыре недели запланировал 28 различных мероприятий в США и Европе. Первое его выступление после истечения срока полномочий состоялось в Университете Чикаго (штат Иллинойс). Вуз выбран не случайно: демократ на протяжении 10 лет преподавал там право, а в июле 2016 года решили, что рядом с территорией университета, в Джексон-парке, построят президентскую библиотеку Обамы.

У 44-го главы государства запланирована также серия выступлений в Бостоне (штат Массачусетс) и других городах США и Европы. Барак Обама планирует вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель участие в публичных дискуссиях у Бранденбургских ворот 25 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50408/
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