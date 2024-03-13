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Власть

Как власти Кыргызстана помогают подсанкционным компаниям. Расследование Kloop

Власти Кыргызстана помогают российским компаниям, находящимся под санкциями Украины и США. Об этом говорится в материале Kloop.

Отметим, в феврале в соцсетях распространилось видео, где «российский инвестор Екатерина Анатольевна» благодарит президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за возврат украденных инвестиций. По ее словам, она вложила в строительство отеля на Иссык-Куле более $14 миллионов, но партнеры ее обманули, а «криминал» угрожал и не давал въехать в КР. Теперь их привлекли к ответственности и вернули ей деньги.

При это фамилию Екатерины Анатольевны и имена ее партнеров ни она сама, ни авторы новости не называют. Но упоминается отель «Новел» на Иссык-Куле, о котором ГКНБ уже рассказывал. По данным ведомства, в 2018 году гражданин России с инициалами Р.Д.А. по договору о стратегическом партнерстве с ОсОО «Айсео» вложил деньги в строительство коттеджного городка. Но владельцы «Айсео», пользуясь криминальными связями с покойным ныне вором в законе Камчи Кольбаевым, отжали у Р.Д.А. деньги и имущество.

«Кто такой Р.Д.А. и при чем тут Екатерина Анатольевна, было непонятно. Но, изучив данные «Айсео», мы обнаружили, что в январе 2024-го эта компания, принадлежавшая бизнесмену Бакыту Османкулову, была перерегистрирована на имя Ребуса Дмитрия Александровича. Судя по инициалам, это и есть тот самый гражданин РФ Р.Д.А., о котором сообщали спецслужбы. Кроме того, в январе у господина Ребуса появилась доля в фирме по производству драгметаллов «Баатыр Голд». Этой компанией тоже ранее владел Бакыт Османкулов, которого в декабре прошлого года задержал ГКНБ за вымогательство денег у российского инвестора. Соучредителем «Баатыр Голд» вместе с Османкуловым была Екатерина Ребус», — говорится в материале Kloop.

Чтобы окончательно убедиться, что это та самая Екатерина Анатольевна, Kloop нашел ее в соцсетях и узнал: в Самарской области она владеет салоном красоты beauty.rebus и стоматологией. И да, ее фамилия Ребус.

«Зачем же честным российским инвесторам, добившимся справедливости при поддержке первых лиц Кыргызстана, скрывать свои фамилии? По всей вероятности, дело в том, что Дмитрий Ребус находится под санкциями Украины. А российская компания «ВМК» Дмитрия Ребуса, по данным издания «Медуза», находится под санкциями США. «ВМК» — ведущий поставщик электронных компонентов, в основном американских фирм, для госкорпорации «Ростех», чьи предприятия производят вооружение и военную технику. Санкции на Ребуса Украина как раз поэтому и наложила: компания поставляет компоненты для нужд российской армии», — отмечают журналисты.

В Kloop подчеркивают, что это уже не первая публичная благодарность анонимных российских инвесторов в адрес нынешних кыргызстанских властей. В сентябре 2023-го неназванный представитель инвестора из России благодарил сотрудников Генпрокуратуры КР за возврат его денег, украденных в банке «Керемет». Похитить их сотрудникам банка помогал замначальника управления ГКНБ. А когда в ходе следствия часть этих денег оказалась в Генпрокуратуре, один из ее работников присвоил их и, возможно, проиграл в казино. Ведомство в свою очередь отрицало присвоение и растрату денег своим сотрудником.

Судя по информации об этом деле, которая периодически просачивалась в СМИ, эти таинственные инвесторы также связаны со схемами обхода санкций. По данным судебных органов, похищенные деньги принадлежали гонконгской компании Covart Energy Limited российского бизнесмена Даниэля Розенберга, которые он получил у бразильской фирмы за нефтепродукты. В декабре прошлого года США ввели санкции против нее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288914/
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