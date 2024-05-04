Заседание Совета управляющих Азиатского банка развития проходит в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) началось заседание Совета управляющих Азиатского банка развития.

Встреча проходит в рамках 57-го годового собрания АБР. Грузия впервые принимает ежегодное заседание Совета управляющих банка. Тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Кыргызстан является страной — участницей АБР. Представители Министерства финансов республики присутствуют на мероприятии.

«Глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы. Свободная торговля и свободное перемещение капитала — это путь вперед. Сегодняшняя встреча дает возможность подумать над тем, как мы можем работать вместе, чтобы построить мост в будущее. 2023-й был самым жарким. Продовольственные системы уязвимы. Это представляет угрозу во многих направлениях — от продовольствия до инфраструктуры и других. Будущее зависит от того, как мы сможем ответить на эти вызовы», — сказал на открытии мероприятия президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава.

Он отметил, что одним из приоритетов будущего можно считать необходимость использования цифровых технологий и обеспечения их бережного и справедливого применения. Но есть и риски, связанные с предвзятостью и отсутствием прозрачности.

«Искусственный интеллект предлагает огромный потенциал для стимулирования роста и помощи в решении проблем развития в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство и изменение климата. Но развивающиеся страны проиграют, если не смогут внедрить эту технологию. АБР работает над тем, чтобы укрепить потенциал развивающихся государств-членов по внедрению ответственных решений искусственного интеллекта, которые соответствуют этическим нормам и способствуют инклюзивному росту. Мы верим, что преодоление цифрового разрыва и открытие возможностей искусственного интеллекта являются ключом к более процветающему будущему», — подчеркнул глава АБР.