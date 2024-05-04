11:02
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Общество

Кыргызстан занял 120-е место в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ»

Кыргызстан занял 120-е место во Всемирном индексе свободы прессы в этом году, который опубликован международной организацией «Репортеры без границ» (RSF). В прошлом рейтинге республика находилась на 122-м месте.

Как отметили авторы, страна с относительной свободой слова и прессы была исключением в Центральной Азии, несмотря на нестабильную экономику и разгул коррупции в органах власти. Однако сейчас она переживает всплеск давления на СМИ.

Читайте по теме
Amnesty International оценила ситуацию со свободой слова в Кыргызстане

«Правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить влияние на частные издания. Существует определенная степень плюрализма, о чем свидетельствуют популярность таких новостных сайтов, как 24.kg, Kaktus.media и Kloop.kg, а также рост расследовательской и дата-журналистики. Однако эти издания подвергаются преследованиям, и в последнее время их положение стало критическим. Радио и телевидение остаются основными источниками новостей для большинства населения», — подчеркивает организация.

В целом, заметили авторы индекса, ситуация со свободой СМИ во всем мире продолжает стремительно ухудшаться — количество фактов нападения на журналистов растет, как и количество государств, в которых условия работы для сотрудников СМИ описываются как «катастрофические».

«Свобода прессы находится под угрозой со стороны тех самых людей, которые должны быть ее гарантами, — политических властей. Из пяти показателей, из которых складывается рейтинг страны, именно политический сильнее всего снижается в индексе за 2024-й — на 7,6 пункта», — говорят авторы рейтинга.

Восьмой год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия. Далее следуют Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстония.

Россия оказалась на 162-м месте, Беларусь — на 167-м, Узбекистан — на 148-м, Таджикистан — на 155-м, Казахстан — на 142-м, Туркменистан — на 175-м.

Последние пять строчек — со 176-й по 180-ю — занимают Иран, Северная Корея, Афганистан, Сирия и Эритрея. В последних трех резко упал политический показатель. В Афганистане это связано с приходом к власти талибов, в Сирии и Эритрее — с рекордным числом задержанных, пропавших без вести или взятых в заложники журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293188/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
«Репортеры без границ» призывают отменить блокировку TikTok в Кыргызстане
RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма
«Репортеры без границ» приветствуют решение о снятии блокировки с сайта Kloop
«Репортеры без границ» призывают президента КР не подписывать закон о НКО
«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop
RSF и Deutsche Welle Akademie призывают 50 стран поддержать Kloop
«Репортеры без границ» призывают прекратить давление на Болота Темирова
Лейла Саралаева стала представителем «Репортеры без границ» в Кыргызстане
Ликвидация Kloop.kg. RSF призывает отклонить политически мотивированный иск
«Репортеры без границ» призывают парламент Кыргызстана отклонить закон о СМИ
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Жарко и&nbsp;солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в&nbsp;мае Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
4 мая, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 апреля — 3 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 апреля — 3 мая
10:39
Кыргызстан занял 120-е место в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ»
10:21
Еще одна компания из Кыргызстана попала под санкции США
10:00
Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
09:44
Запрет на экспорт сахара до 31 августа ввела Россия. Для Кыргызстана есть квота
3 мая, пятница
22:14
Пострадавших детей из Сузака доставили в Бишкек