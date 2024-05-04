Кыргызстан занял 120-е место в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ»

Кыргызстан занял 120-е место во Всемирном индексе свободы прессы в этом году, который опубликован международной организацией «Репортеры без границ» (RSF). В прошлом рейтинге республика находилась на 122-м месте.

Как отметили авторы, страна с относительной свободой слова и прессы была исключением в Центральной Азии, несмотря на нестабильную экономику и разгул коррупции в органах власти. Однако сейчас она переживает всплеск давления на СМИ.

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«Правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить влияние на частные издания. Существует определенная степень плюрализма, о чем свидетельствуют популярность таких новостных сайтов, как 24.kg, Kaktus.media и Kloop.kg, а также рост расследовательской и дата-журналистики. Однако эти издания подвергаются преследованиям, и в последнее время их положение стало критическим. Радио и телевидение остаются основными источниками новостей для большинства населения», — подчеркивает организация.

В целом, заметили авторы индекса, ситуация со свободой СМИ во всем мире продолжает стремительно ухудшаться — количество фактов нападения на журналистов растет, как и количество государств, в которых условия работы для сотрудников СМИ описываются как «катастрофические».

«Свобода прессы находится под угрозой со стороны тех самых людей, которые должны быть ее гарантами, — политических властей. Из пяти показателей, из которых складывается рейтинг страны, именно политический сильнее всего снижается в индексе за 2024-й — на 7,6 пункта», — говорят авторы рейтинга.

Восьмой год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия. Далее следуют Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстония.

Россия оказалась на 162-м месте, Беларусь — на 167-м, Узбекистан — на 148-м, Таджикистан — на 155-м, Казахстан — на 142-м, Туркменистан — на 175-м.

Последние пять строчек — со 176-й по 180-ю — занимают Иран, Северная Корея, Афганистан, Сирия и Эритрея. В последних трех резко упал политический показатель. В Афганистане это связано с приходом к власти талибов, в Сирии и Эритрее — с рекордным числом задержанных, пропавших без вести или взятых в заложники журналистов.