«Секретный» план завершения конфликта в Украине разработал Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, Дональд Трамп не собирается обсуждать план «в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия». Как отметил источник, бывший президент в ходе предвыборной кампании планирует ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей в США, которые выступают за его мирное разрешение.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.