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Общество

Всего один ветеран Великой Отечественной войны остался в городе Ош

В Оше скончался ветеран Великой Отечественной войны Салахидин Токтобаев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в настоящее время в городе остались только один ветеран ВОВ и пять тружеников тыла.

Салахидина Токтобаева с почестями похоронили на городском кладбище.

В ряды Красной армии его призвали в родном Оше. В 1943-1945 годах воевал в составе 938-го стрелкового полка на Белорусском фронте. В послевоенные годы работал товароведом на Ошской хлопчатобумажной фабрике. Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова и другими. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293184/
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