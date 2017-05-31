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Власть

Президент США призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон
Фото AP Photo/Matt Rourke. Президент США Дональд Трамп. Архивное

Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Как отмечается, такое «необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США».

«Дональд Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону», — приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. Но, по их данным, предложением воспользовался только премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По словам французских чиновников, Дональд Трамп также обменялся номерами мобильных телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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