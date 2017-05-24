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Власть

Чиновники не смогли сказать, каким национальным играм грозит исчезновение

Поправки в Закон «О нематериальном культурном наследии Кыргызской Республики» рассмотрели сегодня на заседании парламента.

В частности, в закон вносят понятия «национальные виды спорта» и «традиционные игры».

«Они являются неотъемлемой частью культуры кыргызского народа. Многие имеют многовековую историю, сохранились до наших дней, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции», — говорится в справке-обосновании.

«Национальные виды спорта и традиционные игры в процессе глобализации подвергаются постоянной угрозе полного или частичного разрушения в случае невключения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В марте 2016 года Кыргызстан представил номинацию «Кок бору — традиционная конная игра» для внесения в этот список, поэтому возникла необходимость узаконить понятие «традиционные игры», — добавили в Минкультуры.

Один из депутатов спросил, какие игры могут исчезнуть. «Всего насчитывается около 400 видов национальных игр, в некоторые из них совсем не играют», — ответили представители Минкультуры. Однако назвать конкретные виды они не смогли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52545/
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