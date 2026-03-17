Больше рейсов в Китай: Air China выходит на маршрут Бишкек — Пекин

В июле 2026 года китайская авиакомпания Air China планирует открыть регулярное авиасообщение по маршруту Пекин — Бишкек с частотой три рейса в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

В компании отметили, что сейчас перелеты между Бишкеком и КНР выполняет China Southern Airlines — шесть раз в неделю. С запуском нового перевозчика транспортная доступность между странами значительно улучшится.

Кроме того, ранее обсуждалась перспектива открытия авиарейсов в европейском направлении.

Реализация этих планов возможна после пополнения авиапарка и исключения КР из так называемого черного списка Евросоюза, в котором национальные авиакомпании находятся с 2006 года. Для этого необходимо подтвердить соответствие международным требованиям безопасности.

В рамках данного процесса в октябре 2025-го представители Государственного агентства гражданской авиации Кыргызской Республики участвовали в технической встрече в Брюсселе с представителями Европейской комиссии (DG MOVE), где обсуждались шаги по возможному исключению страны из списка авиационной безопасности ЕС.
