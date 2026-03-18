Лю Цзянпин: Крупные державы не должны наносить военные удары по другим странам

Крупные державы не должны произвольно наносить военные удары по другим странам, заявила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.

По ее словам, в современном мире ускоряются процессы глубоких перемен, невиданных за последнее столетие.

«Реформы и вызовы переплетаются, региональные конфликты продолжают возникать. Недавно США и Израиль вновь нанесли военный удар по Ирану. Это война, которой не должно было быть, и война, которая не принесет пользы ни одной из сторон.

Крупные державы не должны произвольно наносить военные удары по другим странам, полагаясь на свое военное превосходство. Мир не должен возвращаться к «закону джунглей»», — считает Лю Цзянпин.

Посол отметила, что Китай как ответственная держава будет решительно отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, неуклонно защищать верховенство международного права, справедливость и честность.

«КНР твердо будет противостоять любым односторонним действиям, политике силы и гегемонизму, строго соблюдать взятые на себя международные обязательства и занимать конструктивную позицию в международных делах.

Мы готовы совместно со всеми странами-единомышленниками, руководствуясь целью формирования сообщества единой судьбы человечества, содействовать продвижению мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды», — добавила она.