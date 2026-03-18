Минводсельпром: Основания для ограничения импорта картофеля из КНР нет

Основания для ограничения импорта картофеля из КНР нет. Об этом сообщили в Минводсельпроме по итогам мониторинга на рынке картофеля.

По их данным, Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля провела мониторинг ситуации с реализацией картофеля на внутреннем рынке в Бишкеке и Оше.

Данное мероприятие реализовано в рамках поручения заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова.

Напомним, что 17 марта в ходе совещания по подготовке к весенним полевым работам он дал ряд важных поручений. Одним из них стали рейды против недобросовестных посредников, осуществляющих незаконную торговлю, в частности, по выявлению фактов реализации импортного картофеля из Китая под видом местной продукции.

По итогам мониторинга установлено, что картофель, завезенный из КНР, действительно присутствует на рынке страны. Однако фактов его реализации под видом местного, то есть кыргызского картофеля, не выявлено.

По словам специалистов, нет основания для ограничения импорта картофеля из соседнего государства. Это связано с обязательствами в рамках Всемирной торговой организации, согласно которым между странами-участницами осуществляется взаимная торговля, и отечественная продукция также экспортируется в Китай.

Кроме того, Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля обратилась к фермерам, занимающимся выращиванием картофеля, с рекомендацией своевременно реализовывать продукцию.

Отмечается, что некоторые сельхозпроизводители удерживают картофель на складах в ожидании роста цен. По информации продавцов, на сегодня средняя розничная цена на импортный картофель из КНР составляет 38-40 сомов, тогда как местный реализуется по 42-44 сома. При этом оптовая стоимость отечественного картофеля варьируется в пределах 35-40 сомов.

По словам специалистов, в ближайшее время на рынок начнет поступать ранний картофель, выращенный в Араванском районе. Это обстоятельство будет сдерживать рост цен. В связи с этим длительное хранение продукции может привести к ее порче и финансовым потерям для фермеров.

Представители службы также подчеркнули, что ответственность за возможные убытки, связанные с порчей продукции, лежит на самих производителях, и призвали их адекватно оценивать рыночную ситуацию.