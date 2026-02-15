Цены снижать нельзя? В КНР требуют от ИИ-компаний рациональной конкуренции

Правительство Китая рекомендовало технологическим компаниям и платформам электронной торговли отказаться от агрессивных ценовых войн и чрезмерных субсидий. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Речь идет о крупных игроках рынка, включая Alibaba (владелец AliExpress и разработчик ИИ-модели Qwen), Baidu и сервисы мгновенной торговли вроде Taobao Flash Sale.

По данным изданий, власти считают, что массовые скидки, бесплатные функции и агрессивные купонные программы подрывают прибыльность бизнеса и создают риски для устойчивости отрасли. Регуляторы выступают за «рациональную конкуренцию» и предупреждают о последствиях демпинга для рынка.

В последние месяцы в Китае усилилась конкуренция в сфере искусственного интеллекта и e-commerce. Компании активно снижают цены на ИИ-сервисы и продвигают бесплатные продукты, чтобы увеличить долю рынка. Это приводит к сокращению маржинальности и росту расходов на субсидирование пользователей.

Официального запрета на скидки не вводилось. Однако регуляторы сигнализируют о необходимости сократить практики, которые могут дестабилизировать рынок и привести к финансовым потерям компаний.