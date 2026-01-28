Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество аналитических центров и историков

Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев провел встречу с президентом Китайской академии общественных наук (КАОН) Гао Сяном, возглавляющим один из ведущих аналитических центров КНР.

Как сообщили в пресс-службе администрации президента, стороны обсудили перспективы сотрудничества между аналитическими центрами и научным сообществом КР и Китая, а также взаимодействие историков двух стран.

Арслан Койчиев отметил, что Гао Сян является известным ученым, специализирующимся на истории КНР периода династии Цин, а его доклады и оценки современного международного положения находятся в центре внимания экспертного сообщества.

Кроме того, в ходе встречи с сотрудниками Института изучения древней истории КАОН достигнута договоренность о совместном исследовании источников по древней и средневековой истории кыргызов.

В официальном сообщении данный эпизод не упоминается. Вместе с тем фотографии, опубликованные пресс-службой администрации главы государства, свидетельствуют о церемонии открытия книжного дома произведений председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке.