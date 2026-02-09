Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем

С января 2026 года Кыргызстан перешел на электронную систему разрешений e-Permit для международных автомобильных грузоперевозок с Китаем. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По их данным, в рамках системы отечественные автоперевозчики уже осуществляют грузоперевозки с Китаем, а также с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией на основе электронных разрешений.

Система E-Permit (от англ. Electronic Permit) — это электронная платформа, которая позволит автоматизировать выдачу и проверку разрешений на международные грузоперевозки.

В министерстве отметили, что внедрение e-Permit значительно упростило процесс обмена разрешительными документами. Перевозчики получили возможность оформлять и сдавать разрешения онлайн, без личного посещения и ожидания в очередях, что позволило существенно сократить сроки оказания услуг.

Ранее стороны ежегодно обменивались разрешительными бланками в бумажном виде. Так, в 2025 году между Кыргызстаном и Китаем было обменяно 130 тысяч разрешительных документов, подготовка и доставка которых требовали бюджетных расходов.

В ведомстве подчеркнули, что система e-Permit направлена на повышение прозрачности и удобства, сокращение бюджетных затрат и коррупционных рисков, а также на развитие международных автомобильных перевозок.

Ожидается, что в результате внедрения электронной системы разрешений в 2026 году в государственный бюджет поступит более 500 миллионов сомов.

Напомним, в октябре 2025 года кабинет министров выделил 7 миллионов 900 тысяч сомов на разработку и запуск системы e-Permit в сотрудничестве с Китаем.