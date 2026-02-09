16:16
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Экономика

Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем

С января 2026 года Кыргызстан перешел на электронную систему разрешений e-Permit для международных автомобильных грузоперевозок с Китаем. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По их данным, в рамках системы отечественные автоперевозчики уже осуществляют грузоперевозки с Китаем, а также с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией на основе электронных разрешений.

Система E-Permit (от англ. Electronic Permit) — это электронная платформа, которая позволит автоматизировать выдачу и проверку разрешений на международные грузоперевозки.

В министерстве отметили, что внедрение e-Permit значительно упростило процесс обмена разрешительными документами. Перевозчики получили возможность оформлять и сдавать разрешения онлайн, без личного посещения и ожидания в очередях, что позволило существенно сократить сроки оказания услуг.

Ранее стороны ежегодно обменивались разрешительными бланками в бумажном виде. Так, в 2025 году между Кыргызстаном и Китаем было обменяно 130 тысяч разрешительных документов, подготовка и доставка которых требовали бюджетных расходов.

В ведомстве подчеркнули, что система e-Permit направлена на повышение прозрачности и удобства, сокращение бюджетных затрат и коррупционных рисков, а также на развитие международных автомобильных перевозок. 

Ожидается, что в результате внедрения электронной системы разрешений в 2026 году в государственный бюджет поступит более 500 миллионов сомов.

Напомним, в октябре 2025 года кабинет министров выделил 7 миллионов 900 тысяч сомов на разработку и запуск системы e-Permit в сотрудничестве с Китаем. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361207/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество аналитических центров и историков
Выращивание пионов в КР. Китай готов поделиться опытом
В Суусамыре сгорел грузовой автомобиль, два человека погибли
Россия и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов — FT
В 2026 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом
Председатель КНР поздравил Садыра Жапарова с Новым годом
КПП на границе с КНР 1 января 2026 года будут закрыты
На КПП не допущен груз курдючного жира из КНР
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;февраля Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
16:05
Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для г...
15:59
Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек
15:34
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
15:29
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
15:26
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров