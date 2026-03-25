В Кыргызстане продолжается строительство автодороги Барскоон — Бедел. Изыскательские работы по проекту завершены, проектирование находится на финальной стадии.
По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в настоящее время ведутся согласования с государственными органами. Подрядчик доставил технику, построил бетонный завод и мобилизовал рабочую силу.
Работы уже идут на двух тоннелях, предусмотренных проектом. В тоннеле № 1 задействованы 49 специалистов и 55 единиц техники, выполнено 15 метров проходки. В тоннеле № 2 пройдено 13,2 метра основного тоннеля и 12 метров в параллельной штольне.
Общая протяженность автодороги составит около 150 километров. Она соединит село Барскоон на южном побережье Иссык-Куля с пунктом пропуска Бедел на границе Кыргызстана и Китая.
В рамках проекта планируется строительство двух тоннелей, более 30 мостов, включая два эстакадных, а также защитных инженерных сооружений. Срок реализации оценивается примерно в пять лет.
Автодорога Барскоон — Бедел рассматривается как один из стратегических инфраструктурных проектов Кыргызстана. Она обеспечит альтернативный выход к границе с Китаем и должна снизить нагрузку на действующие пункты пропуска Торугарт и Иркештам.
Маршрут проходит через высокогорные участки Иссык-Кульской области, что требует строительства тоннелей, мостов и защитных сооружений. Проект направлен на развитие транзитного потенциала страны, ускорение грузоперевозок и расширение торгово-экономических связей с КНР.