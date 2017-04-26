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Власть

Запрет на работу погасившим судимость налоговикам противоречит Конституции

Запрет на работу в Налоговой службе погасившим судимость налоговикам противоречит Конституции Кыргызстана. Об этом заявил на пленарном заседании в Жогорку Кенеше, где рассматривают законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты предпринимательской деятельности», депутат Осмонбек Артыкбаев.

Инициаторы предлагают запретить возвращаться на работу в ГНС должностным лицам, которые были замешаны в коррупционных схемах или были задержаны за получение взятки.

В Конституции, в Основном законе страны, говорится, что если гражданин КР погасил свой срок наказания или снял свою судимость, то он имеет право в дальнейшем работать, где желает.

Осмонбек Артыкбаев

Депутат Мирлан Жеенчороев пояснил, что законопроект подготовлен в целях защиты предпринимателей.

«Имеется большое количество нарушений со стороны налоговиков, многие были задержаны по факту взяточничества. Они погашают судимость и вновь возвращаются в Налоговую службу. Мы предлагаем запретить налоговикам, замеченным в коррупционных делах, возвращаться на службу, так как есть вероятность, что нерадивый сотрудник вновь продолжит заниматься взяточничеством», — пояснил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50533/
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