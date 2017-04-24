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Власть

Государственные СМИ Таджикистана обязали указывать полный титул Эмомали Рахмона

Фото ТВ Центр. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Журналисты государственных СМИ отныне в материалах должны писать и говорить о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с полным указанием его титула. Об этом пишет ИА «Фергана.ру» со ссылкой на радио «Озоди».

Как рассказал один из журналистов правительственного издания, раньше в публикациях, связанных с президентом страны, они писали «Джаноби Оли» (Верховный господин) и «Лидер нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. Теперь титул нужно указывать полностью — «Основоположник мира и национального единства — Лидер нации».

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По словам журналиста, до принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства — Лидере нации» представлять Эмомали Рахмона полагалось так: «мухтарам Джаноби Оли» (уважаемый Верховный господин), но сейчас этот титул не столь распространен. В официальных СМИ популярное некогда «Джаноби Оли», предшествующее имени президента, сейчас используется нечасто, а вот «мухтарам» (уважаемый) сохранилось.

Директор государственного радио Таджикистана Фаррух Зиеев отмечает, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального единства — Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона, и журналисты должны его соблюдать.

«Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы — «глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», — сказал он.

Теперь для перечисления титулов президента в новостях требуется немало времени, и сама новость «теряется» на этом фоне.

Таджикский правовед Шокирджон Хакимов

Ссылка: https://24.kg/vlast/50371/
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