Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая

Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото из архива. Президент России Владимир Путин посетит Китай с визитом

Президент России отправится в КНР по приглашению Си Цзиньпина. Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и углубления всеобъемлющего партнерства, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, говорится в сообщении.

Напомним, американский лидер завершил госвизит в Китай. Первый за девять лет визит Дональда Трампа в КНР продлился два дня. После прощальной церемонии на летном поле международного аэропорта «Пекин-Шоуду» он прошел по красной ковровой дорожке в свой самолет Air Force One. Глава США заявил, что ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон, он запланирован на 24 сентября.
