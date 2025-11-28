12:34
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Прощай, Бишкек. Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Иманакун уулу Талантбек считает, что жителям Бишкека, которые хотят дышать свежим воздухом, не довольны смогом, реновацией и пробками стоит уезжать в села и на джайлоо.

«Бишкек — столица, мы должны расти вверх. Я недавно был в Пекине. Там по 10-12-полосным магистралям люди добираются из одного места в другое за 1-1,5 часа, потому что это Пекин, столица. Но если ты хочешь дышать свежим воздухом, чувствовать себя свободно, никто тебя не держит — уезжай в село или на джайлоо», — сказал он.

24.kg решило узнать мнение читателей, готовы ли они переехать в села или на джайлоо ради чистого воздуха, которого в Бишкеке с наступлением зимы все меньше и меньше.

Готовы ли вы последовать совету замминистра и уехать из Бишкека?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352622/
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
В Бишкеке выяснили, что горожане думают об энергосбережении
Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом
Борьба со смогом. Утепление домов снижает потребление угля
В Бишкеке обсудили меры по снижению загрязнения воздуха в осенне-зимний период
Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области
Большинство читателей 24.kg выступают за возвращение смертной казни
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
12:30
В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку В институте курортологии подрались медработники. Милици...
12:26
В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
12:19
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
12:11
В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
12:00
Прощай, Бишкек. Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос