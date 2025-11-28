Прощай, Бишкек. Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Иманакун уулу Талантбек считает, что жителям Бишкека, которые хотят дышать свежим воздухом, не довольны смогом, реновацией и пробками стоит уезжать в села и на джайлоо.

«Бишкек — столица, мы должны расти вверх. Я недавно был в Пекине. Там по 10-12-полосным магистралям люди добираются из одного места в другое за 1-1,5 часа, потому что это Пекин, столица. Но если ты хочешь дышать свежим воздухом, чувствовать себя свободно, никто тебя не держит — уезжай в село или на джайлоо», — сказал он.

24.kg решило узнать мнение читателей, готовы ли они переехать в села или на джайлоо ради чистого воздуха, которого в Бишкеке с наступлением зимы все меньше и меньше.