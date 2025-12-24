Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе

Зеленая территория Бишкека за последние годы уменьшилась на 20 процентов. Такие данные представили разработчики нового Генерального плана столицы в ходе общественных слушаний.

По словам архитектора НИИ перспективного градостроительства (Санкт-Петербург) Ирины Гришечкиной, уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышает предельно допустимую концентрацию в 3–5 раз, что напрямую связано с потерей зеленых зон и ростом хаотичной застройки.

Эксперты отмечают, что деградация городских экосистем усугубляется критическим состоянием ирригационной сети:

25 процентов оросительных сетей числятся бесхозными;

потери воды при транспортировке достигают 20–30 процентов;

уровень подземных вод ежегодно снижается на 0,5–1,2 метра.

Дополнительное давление создают нарушения санитарных норм: анализ показал, что 95 процентов санитарно-защитных зон фактически заняты жилыми домами, что не допускается градостроительными нормативами.

Разработчики генплана подчеркивают, что восстановление зеленого фонда, модернизация ирригации и наведение порядка в зонах охраны должны стать ключевыми мерами для оздоровления городской среды и снижения уровня загрязнения воздуха.