Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха

Бишкек вновь оказался в числе пяти самых загрязненных крупных городов мира по текущему индексу качества воздуха (AQI). Об этом свидетельствуют данные международного мониторинга качества воздуха.

Согласно рейтингу, столица Кыргызстана заняла 4-е место с показателем AQI 236, что соответствует категории «очень вредный для здоровья».

Фото из интернета

Топ-5 городов с самым загрязненным воздухом на данный момент выглядит следующим образом:

Каир (Египет) — AQI 369. Дели (Индия) — AQI 256. Лахор (Пакистан) — AQI 254. Бишкек (Кыргызстан) — AQI 236. Дакка (Бангладеш) — AQI 213.

Специалисты отмечают, что столь высокий уровень загрязнения воздуха может представлять серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Жителям города рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски.