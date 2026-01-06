18:03
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха

Бишкек вновь оказался в числе пяти самых загрязненных крупных городов мира по текущему индексу качества воздуха (AQI). Об этом свидетельствуют данные международного мониторинга качества воздуха.

Согласно рейтингу, столица Кыргызстана заняла 4-е место с показателем AQI 236, что соответствует категории «очень вредный для здоровья». 

из интернета
Фото из интернета

Топ-5 городов с самым загрязненным воздухом на данный момент выглядит следующим образом:

  1. Каир (Египет) — AQI 369.
  2. Дели (Индия) — AQI 256.
  3. Лахор (Пакистан) — AQI 254.
  4. Бишкек (Кыргызстан) — AQI 236.
  5. Дакка (Бангладеш) — AQI 213.

Специалисты отмечают, что столь высокий уровень загрязнения воздуха может представлять серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Жителям города рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357147/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица на втором месте
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Смог в Бишкеке. Муниципальная инспекция проводит рейды в столичных банях
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 5 декабря. Столица на 8-м месте
Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса
Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бишкек снова утонул в смоге: столица вошла в топ-6 самых грязных городов мира
Первый день зимы. Плотный слой смога накрыл Бишкек
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
17:49
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по...
17:18
В FIDE составили рейтинг сильнейших шахматных федераций — на каком месте КР
16:47
Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии
16:21
Пьяный водитель в Бишкеке пытался скрыться от милиции и выбросил ключи от авто
16:12
В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника