Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха

Бишкек вновь оказался в числе пяти самых загрязненных крупных городов мира по текущему индексу качества воздуха (AQI). Об этом свидетельствуют данные международного мониторинга качества воздуха.
Согласно рейтингу, столица Кыргызстана заняла 4-е место с показателем AQI 236, что соответствует категории «очень вредный для здоровья».
Топ-5 городов с самым загрязненным воздухом на данный момент выглядит следующим образом:
- Каир (Египет) — AQI 369.
- Дели (Индия) — AQI 256.
- Лахор (Пакистан) — AQI 254.
- Бишкек (Кыргызстан) — AQI 236.
- Дакка (Бангладеш) — AQI 213.
Специалисты отмечают, что столь высокий уровень загрязнения воздуха может представлять серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Жителям города рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски.