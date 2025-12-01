18:47
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек снова утонул в смоге: столица вошла в топ-6 самых грязных городов мира

Бишкек оказался в топ-6 городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные международных платформ мониторинга качества воздуха. Информация актуальна на 17.30.

Над столицей образовался плотный слой смога. Индекс загрязнения в разные часы поднимался до опасных значений, когда воздух считается вредным для здоровья всех групп населения. В районах с плотной застройкой и вблизи крупных дорог наблюдается характерная дымка и резкий запах гари.

24.kg
Фото 24.kg

Экологи отмечают, что ситуация повторяется ежегодно с наступлением холодов — основной вклад в загрязнение вносят частный сектор, угольное отопление, выхлопы транспорта и температурная инверсия, которая «запирает» смог над городом.

24.kg
Фото 24.kg

Медики рекомендуют горожанам ограничить пребывание на улице, использовать маски и закрывать окна в часы пикового загрязнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353034/
