Общество

Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан

Фото 24.kg. Российские эксперты на обсуждении Генплана Бишкека

На презентации проекта Генерального плана развития Бишкека до 2050 года эксперты в области градостроительства, архитектуры и транспорта представили детальный анализ состояния столицы, обозначив ключевые проблемы — от хаотичной застройки до критического загрязнения воздуха и транспортного коллапса.

Эксперты из Санкт-Петербурга, работавшие над проектом, подчеркнули, что Бишкек, как и многие другие бывшие советские города, принял на себя «инвестиционный удар», что привело к нарушению баланса государственных и частных интересов.

«Накопившееся хаотичное строительство необходимо прекращать и прорабатывать все комплексно. Мы предлагаем те решения, которые позволят решить накопившиеся проблемы», — заявил руководитель проекта генерального плана, директор НИИ перспективного градостроительства, академик Павел Спирин.

Утрата зеленого статуса и наследия

Архитектор Ирина Пишечкина отметила, что, несмотря на хорошее географическое расположение Бишкека и растущую численность населения, город утратил статус «зеленого города».

Она выделила критические экологические и социальные проблемы:

  • зимой воздух загрязняется в 3–5 раз выше нормы;

  • застройка происходит даже в санитарных зонах;

  • высокая плотность застройки центра, где сосредоточено большинство рабочих мест (886 тысяч человек); общий жилой фонд достиг 18 миллионов квадратных метров, что составляет 14 квадратных метров на человека;

  • дети учатся в несколько смен из-за острой нехватки школ; отстает обеспеченность спортивной инфраструктурой, включая бассейны.

Ирина Пишечкина также акцентировала внимание на утрате историко-культурной части города: «Их снимают с учета, и они утрачивают свою ценность». По ее данным, утрачены 22 исторических объекта, 3 объекта искусства и 27 памятников архитектуры.

«Ансамбли, связанные с зелеными насаждениями, утрачены. Надо жестко поставить вопрос сохранения оставшихся исторических памятников и объектов. Частник покупает два маленьких участка и строит что хочет, о какой комплексной застройке можно говорить?» — говорит эксперт.

Решения, предложенные в Генплане

  • Перевод отопления на газ (включая ТЭЦ).
  • Развитие систем рек и каналов, а также озеленение улично-дорожной сети.
  • Создание условий, «разреживающих» центральную часть города.
  • Освоение южной части города многоэтажной застройкой.
  • Сдерживание агломерации (как это практикуется во всех крупных городах мира).

Транспортный коллапс и трамваи

Руководитель направления «Транспортная инфраструктура» НИИ перспективного градостроительства РФ Александр Баранов отметил, что ежедневно утром около 100 тысяч человек передвигаются на транспорте, преимущественно на индивидуальных автомобилях, что приводит к высокой перегрузке центра.

24.kg
Фото 24.kg. Предлагаемая в Генплане Бишкека транспортная инфраструктура
«Проблема остается: 87 процентов автобусов переполнены. Они едут с окраин уже полными. Это тоже задача для Генплана», — отметил он.

Транспортные решения, заложенные в Генплане

  • Внедрение транспорта высокой провозной способности с пересадками.

  • Трамвай выбран как оптимальное решение, поскольку он «дешевле метро, и эффективнее, чем монорельс или канатная дорога».

  • Развитие велосипедной инфраструктуры, учитывая «плоский» рельеф Бишкека.

  • Объездная связь — путь от Токмока до Кара-Балты должен идти в обход столицы.

  • Планируется строительство второй взлетно-посадочной полосы аэропорта и формирование южного полукольца с автовокзалом для внешних связей.

Эксперты сошлись во мнении, что Генплан должен стать инструментом для прекращения хаотичной застройки и сохранения уникальной историко-культурной ценности столицы.
