Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан

На презентации проекта Генерального плана развития Бишкека до 2050 года эксперты в области градостроительства, архитектуры и транспорта представили детальный анализ состояния столицы, обозначив ключевые проблемы — от хаотичной застройки до критического загрязнения воздуха и транспортного коллапса.
Эксперты из Санкт-Петербурга, работавшие над проектом, подчеркнули, что Бишкек, как и многие другие бывшие советские города, принял на себя «инвестиционный удар», что привело к нарушению баланса государственных и частных интересов.
«Накопившееся хаотичное строительство необходимо прекращать и прорабатывать все комплексно. Мы предлагаем те решения, которые позволят решить накопившиеся проблемы», — заявил руководитель проекта генерального плана, директор НИИ перспективного градостроительства, академик Павел Спирин.
Утрата зеленого статуса и наследия
Архитектор Ирина Пишечкина отметила, что, несмотря на хорошее географическое расположение Бишкека и растущую численность населения, город утратил статус «зеленого города».
Она выделила критические экологические и социальные проблемы:
-
зимой воздух загрязняется в 3–5 раз выше нормы;
-
застройка происходит даже в санитарных зонах;
-
высокая плотность застройки центра, где сосредоточено большинство рабочих мест (886 тысяч человек); общий жилой фонд достиг 18 миллионов квадратных метров, что составляет 14 квадратных метров на человека;
-
дети учатся в несколько смен из-за острой нехватки школ; отстает обеспеченность спортивной инфраструктурой, включая бассейны.
Ирина Пишечкина также акцентировала внимание на утрате историко-культурной части города: «Их снимают с учета, и они утрачивают свою ценность». По ее данным, утрачены 22 исторических объекта, 3 объекта искусства и 27 памятников архитектуры.
«Ансамбли, связанные с зелеными насаждениями, утрачены. Надо жестко поставить вопрос сохранения оставшихся исторических памятников и объектов. Частник покупает два маленьких участка и строит что хочет, о какой комплексной застройке можно говорить?» — говорит эксперт.
Решения, предложенные в Генплане
- Перевод отопления на газ (включая ТЭЦ).
- Развитие систем рек и каналов, а также озеленение улично-дорожной сети.
- Создание условий, «разреживающих» центральную часть города.
- Освоение южной части города многоэтажной застройкой.
- Сдерживание агломерации (как это практикуется во всех крупных городах мира).
Транспортный коллапс и трамваи
Руководитель направления «Транспортная инфраструктура» НИИ перспективного градостроительства РФ Александр Баранов отметил, что ежедневно утром около 100 тысяч человек передвигаются на транспорте, преимущественно на индивидуальных автомобилях, что приводит к высокой перегрузке центра.
Транспортные решения, заложенные в Генплане
-
Внедрение транспорта высокой провозной способности с пересадками.
-
Трамвай выбран как оптимальное решение, поскольку он «дешевле метро, и эффективнее, чем монорельс или канатная дорога».
-
Развитие велосипедной инфраструктуры, учитывая «плоский» рельеф Бишкека.
-
Объездная связь — путь от Токмока до Кара-Балты должен идти в обход столицы.
-
Планируется строительство второй взлетно-посадочной полосы аэропорта и формирование южного полукольца с автовокзалом для внешних связей.
Эксперты сошлись во мнении, что Генплан должен стать инструментом для прекращения хаотичной застройки и сохранения уникальной историко-культурной ценности столицы.