Смог в Бишкеке. Муниципальная инспекция проводит рейды в столичных банях

В Бишкеке проводятся рейдовые мероприятия по контролю качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Муниципальная инспекция в Первомайском районе проверила 12 бань.

«По итогам проверки составлено 2 протокола в отношении хозяев частных бань, наложены штрафы на общую сумму 15 тысяч сомов. В Ленинском районе проверено 64 объекта, проведены разъяснительные беседы о недопущении сжигания запрещенных предметов и использования мелкофракционного угля. В Свердловском районе проверено 10 бань, нарушений по сжиганию запрещенных предметов не выявлено. По итогам рейдовых мероприятий проверено 86 объектов и составлено 5 протоколов на 34 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Мэрия Бишкека напоминает, что нельзя сжигать отходы швейной промышленности, автомобильные масла, лакокрасочные материалы, пластик, резину, резинотехнические изделия и другие вредные отходы.