Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук поговорили по видеосвязи: что обсуждали

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Данияром Амангельдиевым в формате видеоконференции. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего торгово‑экономического сотрудничества, отметив устойчивую положительную динамику взаимной торговли и инвестиций, а также значительный потенциал для дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества. Особое внимание было уделено законодательным инициативам, обсуждаемым в настоящее время в России.

«Россия и Киргизия демонстрируют устойчивую динамику сотрудничества по всем ключевым направлениям, и наша задача – обеспечить дальнейший рост взаимной торговли, инвестиций и кооперации в интересах граждан наших стран», – отметил Алексей Оверчук.

В ходе переговоров рассмотрены также приоритетные направления совместной работы в рамках Евразийского экономического союза. Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий профильных ведомств двух стран, а также активного использования механизмов ЕАЭС для реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие национальных экономик.