Данияр Амангельдиев: ВВП Кыргызстана приблизился к 2 триллионам сомов

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев выступил на круглом столе по вопросам регионального развития и цифровизации государственного управления.

По его словам, по итогам 2025 года объем ВВП Кыргызстана приблизился к 2 триллионам сомов, что почти вдвое больше показателей 2022-го.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что приоритетом остается сбалансированный рост, который должен ощущаться во всех регионах страны. «Мы переходим к единому управленческому циклу: планирование — бюджетирование — реализация — мониторинг. Эта система должна работать в цифровом формате и быть интегрирована на центральном и местном уровнях», — заявил он.

Особое внимание первый замглавы кабмина уделил государственной автоматизированной системе «Санарип Аймак», которая формирует единое цифровое пространство для управления территориями и обеспечивает межведомственный обмен данными.

Он отметил поддержку международных партнеров, в том числе правительства Великобритании и Всемирного банка, в реализации проекта «Эффективное управление для экономического роста».

В завершение Данияр Амангельдиев сказал, что переход к управлению на основе данных позволит повысить качество жизни граждан по всей стране.