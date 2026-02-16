15:30
Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев в рамках рабочей поездки в Федеративную Республику Германия принял участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках данного мероприятия Данияр Амангельдиев провел ряд двусторонних встреч и переговоров с нижеследующими лицами:

— заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни;

— министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом;

— министром европейской интеграции Сербии Неманья Старовичем;

— специальным посланником президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли;

— специальным посланником Европейского союза по санкциям Дэвидом О`Cалливаном;

— президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард;

— комиссаром Европейского союза по международному партнерству Йозефом Сикела;

— бывшим Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

В ходе указанных встреч были обсуждены вопросы сотрудничества в области санкций, а также продвижение кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.
