Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев в рамках рабочей поездки в Федеративную Республику Германия принял участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
— заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни;
— министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом;
— министром европейской интеграции Сербии Неманья Старовичем;
— специальным посланником президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли;
— специальным посланником Европейского союза по санкциям Дэвидом О`Cалливаном;
— президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард;
— комиссаром Европейского союза по международному партнерству Йозефом Сикела;
— бывшим Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
В ходе указанных встреч были обсуждены вопросы сотрудничества в области санкций, а также продвижение кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.