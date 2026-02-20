09:00
Чиновников Чуйской области раскритиковали за затягивание реализации проектов

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев раскритиковал ход реализации ирригационного проекта, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития.

«Пять лет вы тянете и не можете довести проект до логического завершения. Это недопустимо», — сказал он на коллегии госадминистрации региона по итогам 2025 года.

Данияр Амангельдиев напомнил, что проблема орошения остается одной из самых острых.

«Эрлан Омуралиев (начальник Главного управления водного хозяйства Чуйской област. — Прим. ред.) спокойно стоит и зачитывает доклад. А я бы уже расплакался. У нас возникнет большая проблема, если своевременно не решить вопросы. Ведь вы даже не смотрите на погоду и на то, что сейчас происходит», — возмутился он и поинтересовался, очищены ли уже ирригационные каналы.

По словам первого замглавы кабмина, по поручению президента ранее одобрено выделение льготных кредитов под 6 процентов годовых для развития капельного орошения. Их выдают госбанки.

В кабмине отметили, что в текущем году приоритет отдан среднему и малому бизнесу.

Данияр Амангельдиев также раскритиковал региональных чиновников за отсутствие прогресса в вопросе использования простаивающих объектов. По его данным, с 2024 года по 39 объектам ситуация не изменилась — здания остаются невведенными в эксплуатацию.
