11:39
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду

16 февраля кыргызстанская делегация во главе с первым вице-премьер-министром КР Данияром Амангельдиевым посетила Россию с рабочим визитом. В Москве состоялись переговоры с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым по вопросам сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Во встрече участвовали первый вице-премьер-министр КР Данияр Амангельдиев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, Алексей Ширшов и представители ПАО «РусГидро».

министерства энергетики РФ
Фото министерства энергетики РФ. Кыргызская делегация. Крайний слева - Алексей Ширшов

После этого в социальных сетях и СМИ появились вопросы относительно участия Алексея Ширшова в переговорном процессе и его роли. Данияр Амангельдиев прокомментировал ситуацию изданию 24.kg.

По его словам, присутствие Алексея Ширшова на рабочих встречах с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым и представителями компании «РусГидро» обусловлено исключительно прагматическими интересами государства и необходимостью экспертного сопровождения сложного переговорного процесса.

«На повестке дня стоит один из наиболее чувствительных и затянувшихся вопросов двустороннего сотрудничества — урегулирование ситуации вокруг проекта строительства Верхненарынского каскада ГЭС, который остается законсервированным с 2016 года. Учитывая, что российская сторона настаивает на возврате вложенных средств, перед кабинетом министров стоит задача найти максимально выгодное для Кыргызстана решение.

Привлечение Алексея Ширшова связано с тем, что он обладает глубоким знанием истории вопроса и деталей проекта, начиная с 2008 года. Его информированность о нюансах первоначальных договоренностей и технических параметрах необходимы для выработки аргументированной позиции кыргызской стороны в диалоге с «РусГидро».

Важно отметить, что в текущей ситуации мы используем все доступные ресурсы, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки и защитить экономические интересы республики в энергетической сфере», — добавил Данияр Амангельдиев.

Он также отметил, что Ширшов работал и с прежним кабинетом министров во главе с Акылбеком Жапаровым.

«Он тогда помог вернуть государству 6 миллиардов сомов по «Элкату», а также помогает вернуть активы семьи Бакиевых из Испании. По тем делам связь со многими лицами, кто бы мог помочь в их раскрытии, уже утеряна, и поэтому в этом плане Ширшов нам полезен своей информацией», — добавил Данияр Амангельдиев.

«У нас есть дефицит электроэнергии, и необходимо оперативно решать вопросы его покрытия. Как вы знаете, при начале строительства каскада ГЭС в Нарыне при прежнем президенте КР Алмазбеке Атамбаеве Кыргызская Республика в одностороннем порядке денонсировала соглашение с компанией «РусГидро», которая начала строительство, и в итоге компания выиграла суд о том, что КР должна выплатить компании $37 миллионов. Вместе со штрафами сумма составляет уже более $50 миллионов.

Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, предлагаем несколько вариантов урегулирования ситуации. «РусГидро» – это корпоративная компания, и сейчас один из наших вариантов — списание долга в $37 миллионов, а также есть вариант участия в строительстве каскада ГЭС совместно с инвестором, который изъявил желание участвовать в данном проекте. Пока я не могу назвать имя инвестора, так как переговорный процесс продолжается. Мы наметили дальнейшие шаги по проекту и договорились продолжить работу в этом направлении», — сказал он.

Читайте по теме
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС

Ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что строительство Верхненарынского каскада ГЭС не возобновят до урегулирования долгового спора с российской компанией «РусГидро».

Напомним, Алексея Ширшова подозревали в коррупции. Его задержали 9 мая 2022 года и отпустили под домашний арест. По версии следствия, он был причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха «Аврора Плюс».
Ссылка: https://24.kg/vlast/362852/
просмотров: 1481
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновников Чуйской области раскритиковали за затягивание реализации проектов
Данияр Амангельдиев: ВВП Кыргызстана приблизился к 2 триллионам сомов
Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции
Около 700 студентов КР обучаются в вузах РФ, в том числе в сфере госуправления
Кризис в швейной отрасли: Данияр Амангельдиев заявил о решении вопроса
Россия удовлетворила все запросы Кыргызстана на поставку ГСМ — Амангельдиев
Нерешенных вопросов нет. Первый замглавы кабмина КР об итогах переговоров с РФ
О постепенном переходе на электромобили проинформировали в кабмине
Может ли Кыргызстан отказаться от импорта, рассказал Данияр Амангельдиев
Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
11:37
Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех л...
11:30
В 2025 году на стройках Кыргызстана погибли 19 рабочих
11:30
Стройка у ЦУМа в Бишкеке признана несоответствующей утвержденному проекту
11:29
Новая редакция закона об охране труда: что изменится?
11:19
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК