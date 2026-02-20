Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду

16 февраля кыргызстанская делегация во главе с первым вице-премьер-министром КР Данияром Амангельдиевым посетила Россию с рабочим визитом. В Москве состоялись переговоры с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым по вопросам сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Во встрече участвовали первый вице-премьер-министр КР Данияр Амангельдиев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, Алексей Ширшов и представители ПАО «РусГидро».

Фото министерства энергетики РФ. Кыргызская делегация. Крайний слева - Алексей Ширшов

После этого в социальных сетях и СМИ появились вопросы относительно участия Алексея Ширшова в переговорном процессе и его роли. Данияр Амангельдиев прокомментировал ситуацию изданию 24.kg.

По его словам, присутствие Алексея Ширшова на рабочих встречах с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым и представителями компании «РусГидро» обусловлено исключительно прагматическими интересами государства и необходимостью экспертного сопровождения сложного переговорного процесса.

«На повестке дня стоит один из наиболее чувствительных и затянувшихся вопросов двустороннего сотрудничества — урегулирование ситуации вокруг проекта строительства Верхненарынского каскада ГЭС, который остается законсервированным с 2016 года. Учитывая, что российская сторона настаивает на возврате вложенных средств, перед кабинетом министров стоит задача найти максимально выгодное для Кыргызстана решение.

Привлечение Алексея Ширшова связано с тем, что он обладает глубоким знанием истории вопроса и деталей проекта, начиная с 2008 года. Его информированность о нюансах первоначальных договоренностей и технических параметрах необходимы для выработки аргументированной позиции кыргызской стороны в диалоге с «РусГидро».

Важно отметить, что в текущей ситуации мы используем все доступные ресурсы, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки и защитить экономические интересы республики в энергетической сфере», — добавил Данияр Амангельдиев.

Он также отметил, что Ширшов работал и с прежним кабинетом министров во главе с Акылбеком Жапаровым.

«Он тогда помог вернуть государству 6 миллиардов сомов по «Элкату», а также помогает вернуть активы семьи Бакиевых из Испании. По тем делам связь со многими лицами, кто бы мог помочь в их раскрытии, уже утеряна, и поэтому в этом плане Ширшов нам полезен своей информацией», — добавил Данияр Амангельдиев.

«У нас есть дефицит электроэнергии, и необходимо оперативно решать вопросы его покрытия. Как вы знаете, при начале строительства каскада ГЭС в Нарыне при прежнем президенте КР Алмазбеке Атамбаеве Кыргызская Республика в одностороннем порядке денонсировала соглашение с компанией «РусГидро», которая начала строительство, и в итоге компания выиграла суд о том, что КР должна выплатить компании $37 миллионов. Вместе со штрафами сумма составляет уже более $50 миллионов.

Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, предлагаем несколько вариантов урегулирования ситуации. «РусГидро» – это корпоративная компания, и сейчас один из наших вариантов — списание долга в $37 миллионов, а также есть вариант участия в строительстве каскада ГЭС совместно с инвестором, который изъявил желание участвовать в данном проекте. Пока я не могу назвать имя инвестора, так как переговорный процесс продолжается. Мы наметили дальнейшие шаги по проекту и договорились продолжить работу в этом направлении», — сказал он.

Ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что строительство Верхненарынского каскада ГЭС не возобновят до урегулирования долгового спора с российской компанией «РусГидро».

Напомним, Алексея Ширшова подозревали в коррупции. Его задержали 9 мая 2022 года и отпустили под домашний арест. По версии следствия, он был причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха «Аврора Плюс».